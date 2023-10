Dat gebeurde in afwezigheid van de oppositie, want die was opgestapt uit protest. Ze neemt het niet dat de meerderheid geen rekening houdt met het referendum dat eind vorig jaar werd gehouden. Meer dan 90% stemde toen tegen de fusie. Maar dat referendum is niet bindend, en bovendien had de meerderheid de mensen die voor de fusie waren, opgeroepen om niet te komen stemmen.