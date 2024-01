De beroemde televisiefiguur is eigenlijk een Antwerpenaar, maar hij woont nu in een villa in Oostduinkerke, een deelgemeente van Koksijde. In zijn programma’s zet hij geregeld de gemeente op een positieve manier in de kijker. Hij is ook geregeld te zien in de gemeente en is goed geïntegreerd, zegt burgemeester Vanden Bussche.

Verhulst wordt morgen 55 jaar, de titel van ereburger kan hij dus zien als een vroeg verjaardagscadeau.