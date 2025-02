Daarmee wil Jabbeke gehoor geven aan de bezorgdheid over de beeldkwaliteit en leefkwaliteit in de dorpen. "Door de toevloed van aanvragen voor grote woonprojecten en de komst van appartementen, komt dit onder druk te staan", klinkt het.

Daarom zal Jabbeke nieuwe ruimtelijke plannen opstellen in een nieuw 'Beleidsplan Ruimte'. "We zullen de tijd nemen om te bepalen waar in de toekomst nog gebouwd mag worden." Sommige projecten, zoals de verbouw of bouw van eengezinswoningen, vallen niet onder deze maatregel.