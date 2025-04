"De gemeenteraadsbeslissing om Marleen De Soete niet af te vaardigen in de raad van bestuur van Kusterfgoed is niet gemotiveerd," zegt De Soete. "Bovendien is in een projectvereniging de aanstelling van een oppositieraadslid in de raad van bestuur wettelijk verplicht."

De Soete diende klacht in en na onderzoek besluit Binnenlands Bestuur nu dat de gemeenteraad een fout heeft gemaakt door haar kandidatuur af te wijzen.