In 2019 kocht de gemeente het terrein van 6 hectare voor 7,5 miljoen euro. Voor de aanpassingen en inrichting werd bijna hetzelfde bedrag uitgegeven. Burgemeester Gino Devogelaere is tevreden met het resultaat: “De prijs viel mee. Mochten we het nu kopen, zou het veel duurder zijn. Deze gebouwen staan er over 50 jaar nog.”

Tijdens de feestelijke opening konden bezoekers deelnemen aan rondleidingen en de nieuwe zalen bewonderen. Sommige bezoekers uitten wel kritiek op de kleine zitruimte in de theaterzaal, maar velen zijn enthousiast over de nieuwe voorzieningen. Het Gemeentepunt zal naast gemeentelijke diensten ook de bib, verenigingen en culturele activiteiten huisvesten.