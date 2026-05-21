In 2024 sleepte de gemeente Zonnebeke vervoersmaatschappij De Lijn voor de rechter. Zonnebeke betaalde deels de busabonnementen van leerlingen uit haar gemeente. Maar die leerlingen raakten bij de start van het vervoersplan nog nauwelijks op school: bussen kwamen veel te laat of zelfs helemaal niet. De Lijn zei toen dat ze het zelf moeilijk hadden, onder andere omdat ze te weinig buschauffeurs vonden en niet alle diensten daardoor ingevuld raakten.

Ontgoocheld

Aangezien de gemeente Zonnebeke een deel van het abonnement betaalde, vond ze dat ze recht had op een schadevergoeding van 30.000 euro. Maar de rechtbank oordeelde nu dat de gemeente zelf geen persoonlijke schade heeft geleden en wijst de klacht af, ook omdat Zonnebeke zelf geen abonnement heeft bij De Lijn. De burgemeester reageert ontgoocheld. "Dat betekent eigenlijk dat de mensen die schade hebben geleden in feite zelf naar de rechtbank dienden te trekken", klonk het bij burgemeester Koen Meersseman.

"Op deze manier wordt er geen schadevergoeding toegekend, omdat de gemeente een rechtspersoon is. Dat is uiteraard jammer, want ook als burgemeester en vader van twee jonge kinderen heb ik zelf kunnen ervaren wat de grote problemen waren en die nalatigheid van De Lijn. Het vonnis bevestigt ook dat er wel degelijk schade was, maar de rechter kan geen schadevergoeding toekennen. Wij bekijken hoe we zullen omgaan met dit vonnis. Ondertussen is de dienstverlening al een stuk verbeterd. Een hoger beroep kan twee jaar duren. We gaan ons eerst beraden wat de mogelijke verdere stappen zijn."