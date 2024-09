Wevelgem zal een stuk van de N8 dwars door de gemeente overnemen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat om een stuk van 700 meter van de Brugstraat tot aan de Moorselestraat in het centrum. "Het belangrijkste is dat we een aantal plannen hebben met het centrum. Nieuwe pleinen, nieuwe aantakkingen die op de gewestweg moeten komen. Wat ook belangrijk is dat er aantal oversteekplaatsen nu nog altijd niet gerealiseerd zijn. Dat is voor ons altijd een doorn in het oog geweest dat er een paar plaatsen zijn waar voetgangers en fietsers niet goed kunnen oversteken, niet veilig kunnen oversteken. Dat zullen we natuurlijk door de weg in eigen beheer te hebben wel zelf kunnen doen.", licht Jan Seynhaeve toe.

De gemeente zal nu dus zelf kunnen beslissen over de inrichting, zonder te moeten overleggen met de Vlaamse overheid en de burgemeester ziet ook voordelen voor de finish van de wielerwedstrijd Gent -Wevelgem. "Het zal op zich niet veranderen. De aankomst is hier vlakbij. De aankomst zal de aankomstplaats blijven. Dat is ook de bedoeling, zelfs na 2025. Als we een nieuw contract kunnen afsluiten natuurlijk.", klinkt het.