"Er is een nieuwe geluidskaart gemaakt die heel duidelijk toont dat bijna 18.000 West-Vlamingen hinder ervaren die te sterk is en dat kunnen we gewoon niet aanvaarden", aldus cd&v-volksvertegenwoordiger Brecht Warnez. "Ik verwacht van de minister bijkomende acties en plannen om hier in West-Vlaanderen nieuwe geluidsschermen te plaatsen, maar die zijn er niet. We zien dat het geld naar Antwerpen gaat en niet naar West-Vlaanderen en dat pik ik niet", stelt de schepen in Wingene.