Vlaams Belang zal in Blankenberge wellicht de doorslaggevende stemmen hebben bij de geheime stemming. In de badstad staan twee grote blokken tegenover elkaar. Enerzijds is er het blok van Team Blankenberge en Vooruit, anderzijds is er het blok van N-VA en CD&Vplus. Samen hebben de blokken elk 12 zetels. Vlaams Belang veroverde drie zitjes in de gemeenteraad, dus zij zullen wellicht bepalen wie er een schepenambt toebedeeld krijgt.

Hun strategie voor de stemming ligt in elk geval al vast. Dat kondigden ze al eerder aan. De drie lokale Vlaams Belang verkozenen gaan namelijk stemmen zodat het college een afspiegeling wordt van het stemgedrag van de inwoners van Blankenberge.