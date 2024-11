Niet de garnaalvissers te paard uit Oostduinkerke, maar wel het Atomium zal te zien zijn op een 'Belgian Icon'-vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Ook een tafereel met Poppies, bloemen die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek en stripheld Lucky Luke van Kortrijkzaan Morris waren onder meer nog in de running, maar halen het dus niet. In de lente van 2025 wordt het vliegtuig aan het grote publiek voorgesteld.