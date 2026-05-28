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Zonnebeke

Geen ver­gun­ning voor wind­tur­bi­ne van 230 meter aan afrit A19 in Gelu­veld: We zijn opgelucht”

Geen vergunning voor windturbine van 230 meter aan afrit A19 in Geluveld: "Opgelucht dat het dossier van tafel is"

illustratiebeeld / burgemeester Koen Meersseman

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat een grote windturbine aan de afrit Beselare/Geluveld (Zonnebeke) van de snelweg A19 niet kan. Energieproducent Aspiravi tekende beroep aan nadat minister van omgeving Jo Brouns de vergunning geweigerd had.

Net als minister Jo Brouns vindt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de impact van een turbine van 230 meter aan de afrit Beselare/Geluveld (Zonnebeke) van de snelweg A19 te groot. Ze wijst op het weidse en ongerepte karakter van het landschap ten zuiden van de A19. 

Meer dan 500 bezwaren

Maar energieproducent Aspiravi tekende beroep aan nadat minister van omgeving Brouns de vergunning geweigerd had. Buurtbewoners dienden dan weer meer dan 500 bezwaren in tegen de aanvraag. 

"Het gemeentebestuur adviseerde negatief", klonk het bij burgemeester Koen Meersseman van Zonnebeke. "We zijn opgelucht dat het dossier van tafel is. Als ze nu nog een procedure starten, wordt het moeilijk."

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

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