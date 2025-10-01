17°C
Brugge

Geen trei­nen rond­om sta­ti­on Brug­ge Sint-Pie­ters door inci­dent op de sporen

Er rijden momenteel geen treinen tussen Brugge en Blankenberge, tussen Brugge en Knokke-Heist, en tussen Brugge en Zeebrugge. Dat bevestigt Thomas Baeken van Infrabel.

Het treinverkeer ligt stil sinds twintig voor vijf vanmiddag, na een incident op de sporen ter hoogte van het station Brugge Sint-Pieters. Sindsdien is het treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge, Brugge en Knokke-Heist, en Brugge en Zeebrugge onderbroken.  

NMBS laat intussen weten dat je met je treinticket bussen en trams van De Lijn nemen. Het einde van de hinder is verwacht tussen 19:00 en 20:00.

