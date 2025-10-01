Het treinverkeer ligt stil sinds twintig voor vijf vanmiddag, na een incident op de sporen ter hoogte van het station Brugge Sint-Pieters. Sindsdien is het treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge, Brugge en Knokke-Heist, en Brugge en Zeebrugge onderbroken.

NMBS laat intussen weten dat je met je treinticket bussen en trams van De Lijn nemen. Het einde van de hinder is verwacht tussen 19:00 en 20:00.