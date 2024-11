Op vrijdag 19 juli rond 19 uur wil een Roemeense vrachtwagenchauffeur zijn trekker verplaatsen, zodat een collega zijn parkeerplaats kan overnemen. Bij dat manoeuvre had de bestuurder niet opgemerkt dat zijn collega nog voor de vrachtwagen was. Pas nadat hij geparkeerd had, zag de beklaagde dat hij zijn collega had omver gereden.