Geen schoothondje: ‘waakhond van de toekomst’ uit Oostkamp is robot met de nieuwste snufjes
In Oostkamp is de bewakingshond van de toekomst voorgesteld. Het gaat om een robot, de ‘Sentinel Argion’, die autonoom kan patrouilleren en allerhande zaken kan opsporen. Het gaat dan onder meer over gasdetectie maar ook beginnende branden of inbrekers die zich verschalken.
De robot is ontworpen in Roeselare en is het nieuwe paradepaardje van Sentury Security, een bewakings- en beveiligingsbedrijf uit Brugge. "Het is een soort robothond die bewakingsrondes kan uitvoeren, of inspecties," zegt Ricardo Coenen van Sentury Security. "Hij werkt volledig autonoom zodat je als bedrijf je personeel op andere manieren kan inzetten. De robothond is dus geen vervanging maar en aanvulling."
De bewakingshond van de toekomst heeft allerlei snufjes, zoals sensoren, camera's, thermische visie en gewone branddetectoren. De robothond kan met een warmtecamera ook inbrekers ook transmigranten detecteren.
Tot twaalf kilometer alleen lopen
Sentury Security mikt met zijn robothond op recyclageparken, containerterminales en eigenlijk alle grote sites waar brandgevaar of inbraakpreventie nodig is. "De bewakingshond kan tien tot twaalf kilometer autonoom afstand afleggen.
Centrumstad heeft al concrete interesse
De stad Roeselare doet al vijf jaar een beroep op het Brugse beveiligingsbedrijf en toont interesse in de robothond: "We hebben deze week onze eerste poetsrobot in het stadhuis gelanceerd en de eerste resultaten zijn zeer hoopgevend," zegt Kurt Blondeel.