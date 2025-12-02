De robot is ontworpen in Roeselare en is het nieuwe paradepaardje van Sentury Security, een bewakings- en beveiligingsbedrijf uit Brugge. "Het is een soort robothond die bewakingsrondes kan uitvoeren, of inspecties," zegt Ricardo Coenen van Sentury Security. "Hij werkt volledig autonoom zodat je als bedrijf je personeel op andere manieren kan inzetten. De robothond is dus geen vervanging maar en aanvulling."

De bewakingshond van de toekomst heeft allerlei snufjes, zoals sensoren, camera's, thermische visie en gewone branddetectoren. De robothond kan met een warmtecamera ook inbrekers ook transmigranten detecteren.