Geen proces voor poging tot ontvoering van Van Quickenborne: onvoldoende aanwijzingen
Drie Nederlandse verdachten worden niet doorverwezen naar de rechter voor de vermeende poging tot ontvoering van voormalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De Kortrijkse raadkamer oordeelde dat er onvoldoende ernstige aanwijzingen zijn. De verdachten moeten zich wel verantwoorden voor onder meer verboden wapendracht en deelname aan een criminele organisatie, zegt advocaat Jan Leysen, raadsman van Van Quickenborne. Hij gaat zo goed als zeker in beroep.
De zaak gaat terug naar september 2022, toen in de buurt van het huis van Van Quickenborne in Kortrijk Nederlandse verdachten werden opgepakt nadat in een voertuig onder meer vuurwapens waren gevonden. Volgens informatie uit het drugsmilieu zou een ontvoering van de toenmalige minister van Justitie gepland zijn geweest.
Advocaat Jan Leysen blijft ervan overtuigd dat Van Quickenborne het beoogde doelwit was. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat geen andere mogelijke doelwitten in aanmerking kwamen en stemde de beschrijving uit de tip overeen met de toenmalige minister van Justitie. "Een minister van Justitie met een bril die in Kortrijk woont, zo is er maar één", stelde hij na de zitting.
Wellicht beroep tegen beslissing
De raadkamer volgde die redenering niet. Volgens Leysen oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende linken konden worden gelegd tussen de opgepakte verdachten en de informatie waaruit zou blijken dat een ontvoering van de minister gepland was.
Zowel het federaal parket als de burgerlijke partij bestuderen nog de beschikking. Volgens Leysen is een beroep tegen de beslissing waarschijnlijk. Hij had al contact met Vincent Van Quickenborne. "Hij had verwacht dat de verdachten ook voor de poging tot gijzeling zouden worden doorverwezen, net als ik, maar daarvoor bestaat net de beroepsprocedure. Het lijkt me logisch dat we in beroep gaan, maar het is aan meneer Van Quickenborne om dat te beslissen of om te beslissen om de bladzijde om te slaan", zo zei Leysen nog in een video-interview met Belga.