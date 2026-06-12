De zaak gaat terug naar september 2022, toen in de buurt van het huis van Van Quickenborne in Kortrijk Nederlandse verdachten werden opgepakt nadat in een voertuig onder meer vuurwapens waren gevonden. Volgens informatie uit het drugsmilieu zou een ontvoering van de toenmalige minister van Justitie gepland zijn geweest.

Advocaat Jan Leysen blijft ervan overtuigd dat Van Quickenborne het beoogde doelwit was. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat geen andere mogelijke doelwitten in aanmerking kwamen en stemde de beschrijving uit de tip overeen met de toenmalige minister van Justitie. "Een minister van Justitie met een bril die in Kortrijk woont, zo is er maar één", stelde hij na de zitting.