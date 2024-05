In september vorig jaar vond zijn broer het levenloze lichaam in de woning boven restaurant Het Lusthof in Sint-Idesbald.



De familie dacht aan moord, de politie deed ook een oproep naar getuigen.



Maar uit onderzoek van het parket blijkt nu dus dat de man wellicht is gevallen. "Met een zware schedelfractuur tot gevolg en serieus bloedverlies. En dat ligt aan de basis van zijn overlijden", zegt het parket.