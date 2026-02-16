Het jaarlijkse evenement dat geld inzamelt voor de Stichting tegen Kanker stond dit keer gepland in Sportpark De Lenspolder. Maar op hetzelfde moment is daar ook een voetbaltoernooi dat wél doorgaat.

Volgens de organisatie is een combinatie van de twee evenementen niet mogelijk, en is er ook geen andere plaats beschikbaar.

Volgend jaar zal er wel weer een Levensloop zijn, maar waar is nog niet duidelijk.