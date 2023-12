Op een hoeve aan de Venneweg in Koekelare is donderdagavond het lichaam aangetroffen van de landbouwer van 54. Het parket is meteen een onderzoek gestart naar de oorzaak van zijn overlijden.

Het waren familieleden die het lichaam van de landbouwer hebben gevonden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.