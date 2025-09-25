19°C
Aanmelden
Nieuws
Bredene

Geen cash meer in Bre­den­se par­keer­au­to­ma­ten en afvalstraten

Parkeerautomaat Bredene

Vanaf vandaag kan er in Bredene niet langer cash betaald worden aan parkeerautomaten en afvalstraten. De gemeente kondigde de maatregel pas gisteren aan, wat volgens oppositiepartij Team Bredene rijkelijk laat is en dus voor heel wat verwarring zorgt.

“Cash betalen moet altijd mogelijk blijven”, reageert Kristof Vermeire van Team Bredene. “Niet iedereen is digitaal vaardig. Met deze beslissing vergroot het bestuur de digitale kloof. Mensen die minder mobiel zijn en niet vlot met apps overweg kunnen, worden twee keer gestraft.” Daarnaast wijst Team Bredene erop dat ook voor wie met de bankkaart wil betalen, parkeren moeilijker wordt. Zo verdwijnen verschillende parkeermeters op centrale plaatsen, zoals aan het Europahotel en tegenover Frituur Alaska.

Ook voor de afvalstraten begrijpt de oppositie de beslissing niet. “Vorig jaar is er nog bewust geïnvesteerd in toestellen die ook cashbetalingen toelaten. Het is onlogisch dat daar nu alweer van wordt afgestapt. Zo worden onnodige kosten gemaakt”, klinkt het.

Redactie
Parkeren

Meest gelezen

Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Snelwegparking Rekkem

Grondige vernieuwing van E17-parkings in Rekkem start in 2027
2023 pilkemseweg 1

Pilkemseweg opnieuw open: bedrijven in industriezone Ieperleekanaal vlot bereikbaar
Spoor Treinspoor
Update

Treinverkeer tussen Brugge en Oostende hervat
Fietszone2 Brugge

Vanaf vandaag is Brugge binnen de R30 één grote fietszone
Vernieuwing N49

Van expresweg naar snelweg: eerste deel van Natiënlaan in Damme afgewerkt
Voetgangersbrug veurne

Nieuwe fietsersbrug in Veurne vanaf 13 oktober gemonteerd
Aanmelden