“Cash betalen moet altijd mogelijk blijven”, reageert Kristof Vermeire van Team Bredene. “Niet iedereen is digitaal vaardig. Met deze beslissing vergroot het bestuur de digitale kloof. Mensen die minder mobiel zijn en niet vlot met apps overweg kunnen, worden twee keer gestraft.” Daarnaast wijst Team Bredene erop dat ook voor wie met de bankkaart wil betalen, parkeren moeilijker wordt. Zo verdwijnen verschillende parkeermeters op centrale plaatsen, zoals aan het Europahotel en tegenover Frituur Alaska.

Ook voor de afvalstraten begrijpt de oppositie de beslissing niet. “Vorig jaar is er nog bewust geïnvesteerd in toestellen die ook cashbetalingen toelaten. Het is onlogisch dat daar nu alweer van wordt afgestapt. Zo worden onnodige kosten gemaakt”, klinkt het.