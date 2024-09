De tweede beklaagde, die al sinds 24 januari in voorlopige hechtenis zit in de gevangenis van Doornik in afwachting van zijn proces, had ondertussen een verzoek tot invrijheidsstelling ingediend. "De rechtbank heeft dit verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling aanvaard, omdat - mede door het uitstel van de zitting - de redelijke duur van de voorlopige hechtenis in deze omstandigheden is overschreden", zo klinkt het in een persmededeling van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Het gebeurt regelmatig dat zaken moeten worden uitgesteld doordat gedetineerden niet in de rechtbank raken voor de behandeling van hun zaak. Meestal ligt een gebrek aan voldoende beschikbaar personeel of een staking in de gevangenis aan de oorzaak.