Hoe is het zover kunnen komen en hoe geraken we uit de spiraal van geweld? Veel vragen waarop getuigen, deskundigen en vredesactivisten een antwoord proberen te geven op de wake in Langemark.“We tonen dat we zij aan zij staan met de mensen uit Gaza en Libanon. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zij dat voelen. Dat we niet wegkijken van wat daar gebeurt”, zegt organisator Peter Peene.



Mensen delen er hun frustraties, twijfel en onmacht met elkaar. Het is om moedeloos van te worden, zo blijkt. “We zien dat burgers steeds minder van tel zijn en dat de dehumanisering toeneemt. Maar momenten zoals deze zorgen ervoor dat we nog solidariteit voelen. Ook al verzet dit geen bakens, het is wel een symbool van licht tegen het donker”, zegt Midden-Oostenexpert Brigitte Herremans.