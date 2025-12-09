Gebrek aan gevangenisvervoer verstoort werking rechtbanken
Door een tekort aan personeel voor het vervoer van gedetineerden lopen steeds meer zittingen in West-Vlaanderen vertraging op. Vandaag kon bijvoorbeeld de zaak rond voyeurisme in Plopsaland De Panne niet doorgaan.
In West-Vlaamse rechtbanken, vooral in Ieper en Veurne, raken zittingen vaker vertraagd omdat gedetineerden niet op tijd naar de rechtbank kunnen worden gebracht. Dinsdagochtend kon een 44-jarige man uit Lede, verdacht van het stiekem filmen van kinderen in Plopsaland, niet verschijnen. De zaak is verschoven naar 23 december.
“Ik moest hier voor twee zaken zijn, en ze gaan allebei niet door om dezelfde reden”, zegt advocaat Rik Demeyer. Advocaat Luc Arnou benadrukt dat dit geen verwijt is aan de magistraten, maar dat rechters, parketmagistraten en griffiers hierdoor ook slachtoffer zijn.
Vrijspraak
Het probleem kan grote gevolgen hebben: verdachten zien hun recht op verdediging geschaad, slachtoffers moeten langer wachten, en in Brugge leidde een soortgelijk geval zelfs tot vrijspraak van een mensensmokkelaar.
“De laatste maanden merken we een toename van gevallen waarin beklaagden niet kunnen worden overgebracht”, zegt Peter Catthoor, woordvoerder van de West-Vlaamse rechtbanken. “Er komt snel overleg met het gevangeniswezen om het probleem aan te pakken.”
Zaak over voyeurisme in Plopsaland uitgesteld
De lokale politiezone Westkust kreeg op 16 juli een melding over verdachte handelingen in Plopsaland in De Panne. Een getuige had gezien hoe de verdachte stiekem opnames maakte van de spelende kinderen aan de fonteintjes. Tijdens zijn verhoor zou de 44-jarige man uit Lede vervolgens bekentenissen afgelegd hebben.
Naar aanleiding van de feiten vorderde het parket in Veurne een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter. Die besliste om de Oost-Vlaming aan te houden op verdenking van voyeurisme. Sindsdien verblijft de beklaagde in de gevangenis.
Op het einde van het onderzoek vroeg het parket aan de raadkamer om P.D. te interneren. De verdediging vroeg echter met succes om die maatregel niet op te leggen, waardoor de veertiger alsnog naar de correctionele rechtbank werd verwezen. De zaak zou dinsdagochtend gepleit worden, maar de beklaagde kon niet overgebracht worden uit de gevangenis. In die omstandigheden werd de behandeling van het dossier uitgesteld naar de zitting van 23 december.