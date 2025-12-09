Zaak over voyeurisme in Plopsaland uitgesteld

De lokale politiezone Westkust kreeg op 16 juli een melding over verdachte handelingen in Plopsaland in De Panne. Een getuige had gezien hoe de verdachte stiekem opnames maakte van de spelende kinderen aan de fonteintjes. Tijdens zijn verhoor zou de 44-jarige man uit Lede vervolgens bekentenissen afgelegd hebben.

Naar aanleiding van de feiten vorderde het parket in Veurne een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter. Die besliste om de Oost-Vlaming aan te houden op verdenking van voyeurisme. Sindsdien verblijft de beklaagde in de gevangenis.

Op het einde van het onderzoek vroeg het parket aan de raadkamer om P.D. te interneren. De verdediging vroeg echter met succes om die maatregel niet op te leggen, waardoor de veertiger alsnog naar de correctionele rechtbank werd verwezen. De zaak zou dinsdagochtend gepleit worden, maar de beklaagde kon niet overgebracht worden uit de gevangenis. In die omstandigheden werd de behandeling van het dossier uitgesteld naar de zitting van 23 december.