Alle auto's wegslepen was misschien wat te veel werk, maar iedereen kreeg wel een GAS-boete. Want hoewel er geen expliciet bord stond was het toch verboden, zwaait de politie met de wegcode: "binnen de bebouwde kom mag je niet parkeren op verhoogde bermen."

Om de situatie toch ietwat te verduidelijken staan er intussen wel borden die een parkeerverbod aangeven.