In het belevingscentrum kijk je mee over de schouders van vissers op zee en het veilingpersoneel aan wal. Want hoe belanden die smakelijke garnalen en vissen uiteindelijk bij jou op tafel? Met foto’s, video’s en nieuwe technologieën worden historische beelden er tot leven gewekt. Denk daarbij aan een VR-vissersboot. De expo is multimediaal, zo kan je ook QR-codes scannen en naar verhalen van vissers luisteren.

Het Garnaalverhaal werd gerealiseerd binnen het relanceproject Beleef de Noordzeegarnaal van Toerisme Vlaanderen. Stad Nieuwpoort investeerde 40.000 euro in de beleving, met een tussenkomst van 60 % door Toerisme Vlaanderen. “Met ‘Het Garnaalverhaal’ zetten we een belangrijke stap in het ontsluiten van het visserijgebeuren van Nieuwpoort voor een breder publiek. Dit project versterkt onze positie als maritieme hotspot en draagt bij aan de promotie van ons unieke streekproduct, de garnaal", zegt schepen van Visserij Kris Vandecasteele.