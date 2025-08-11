Toch kan een aanpassing niet zomaar. De Gistelbrug ligt op het grondgebied van Oudenburg en wordt bediend door de Vlaamse Waterweg. “De brug ligt in Oudenburg, maar het zijn vooral de inwoners van Gistel die de nadelen ondervinden. Daarom nemen wij het initiatief”, benadrukt Aernoudt.

Het stadsbestuur van Gistel heeft ondertussen contact opgenomen met de Vlaamse Waterweg om cijfers op te vragen en te bekijken of een regeling haalbaar is.