De Gistelbrug zorgt tijdens de spits vaak voor files tussen Gistel en Stene. Oppositiepartij N-VA Gistel stelt daarom voor om de brug tijdens piekmomenten niet langer te openen voor pleziervaartuigen. Het stadsbestuur onderzoekt intussen samen met de Vlaamse Waterweg wat mogelijk is.
Volgens N-VA Gistel veroorzaakt de openstaande brug in de ochtend- en avondspits lange wachtrijen, zeker wanneer scholen en bedrijven weer volop draaien. “Die brug gaat heel regelmatig open, ook voor toeristische vaart. Wij pleiten ervoor dat tijdens de spits de brug gewoon dicht blijft”, zegt gemeenteraadslid Wim Aernoudt (N-VA). “De toerist heeft op dat moment meer tijd dan de hardwerkende Gistelnaar. Die kan gerust even wachten tot het verkeer gepasseerd is.”
De oppositiepartij verwijst naar voorbeelden in Oostende en Brugge. “De Blauwe Bruggen in Oostende en ook de bruggen langs de Ringvaart in Brugge gaan niet open tijdens de spits. Als dat daar kan, waarom zou dat hier niet kunnen?” aldus Aernoudt.
Vlaamse Waterweg bekijkt mogelijkheden
Toch kan een aanpassing niet zomaar. De Gistelbrug ligt op het grondgebied van Oudenburg en wordt bediend door de Vlaamse Waterweg. “De brug ligt in Oudenburg, maar het zijn vooral de inwoners van Gistel die de nadelen ondervinden. Daarom nemen wij het initiatief”, benadrukt Aernoudt.
Het stadsbestuur van Gistel heeft ondertussen contact opgenomen met de Vlaamse Waterweg om cijfers op te vragen en te bekijken of een regeling haalbaar is.