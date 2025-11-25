Aan de Futuraschool in Wervik zorgde een opvallende mascotte, de “Fluofant”, voor een kleurrijke start van de fluoactie. Leerlingen mochten in fluo naar school komen en werden aan de poort aangemoedigd om zich zo zichtbaar mogelijk te maken tijdens hun verplaatsingen.

“We moeten heel goed te zien zijn, vooral met fluo. Maar lichtjes mogen ook,” vertelt leerling Nele Deblaere. “En er is nu ook een fluo-olifant aan de poort. Die zegt dan: ‘Ik heb je gezien, goed gedaan,’ en dan krijg je een high five.”