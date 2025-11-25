Futurascholen starten fluoactie om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer
In de Futurascholen van Menen, Wervik en Geluwe is vanochtend de campagne Let’s go fluo! gestart. Met de actie willen de scholen hun leerlingen tijdens de donkere wintermaanden aansporen om opvallende fluokledij of lichtjes te dragen, zodat ze beter zichtbaar zijn in het verkeer.
Aan de Futuraschool in Wervik zorgde een opvallende mascotte, de “Fluofant”, voor een kleurrijke start van de fluoactie. Leerlingen mochten in fluo naar school komen en werden aan de poort aangemoedigd om zich zo zichtbaar mogelijk te maken tijdens hun verplaatsingen.
“We moeten heel goed te zien zijn, vooral met fluo. Maar lichtjes mogen ook,” vertelt leerling Nele Deblaere. “En er is nu ook een fluo-olifant aan de poort. Die zegt dan: ‘Ik heb je gezien, goed gedaan,’ en dan krijg je een high five.”
“Voor oudere kinderen is het niet zo hip, maar we proberen hen te motiveren door hen te belonen tijdens de actie.”
Belonen helpt
De scholen benadrukken dat dergelijke acties nodig blijven, zeker nu het ’s morgens en ’s avonds langer donker is. “Ik merk dat leerlingen in de lagere school vaak een fluojas en helm dragen en met een goed verlichte fiets rijden. Maar eens ze naar het middelbaar gaan, valt dat soms weg,” zegt leerkracht Quinten Couckuyt. “Voor oudere kinderen is het niet zo hip, maar we proberen hen te motiveren door hen te belonen tijdens de actie.”
Verkeersveiligheid heel jaar door op programma
Ook leerlingen merken dat niet iedereen goed zichtbaar is. “Ik zie vaak fietsers zonder licht of zonder fluohesje, vertelt leerling Alex Wu-Delrue. “Dan denk ik: je zou dat toch beter dragen.”
De campagne loopt drie maanden, maar aandacht voor verkeersveiligheid staat het hele jaar door op het programma. “In de lessen wereldoriëntatie maken we leerlingen bewust van verkeersregels en gevaren, legt directeur Lore Simoen uit. “We starten in de klas en trekken daarna naar buiten om hen te laten oversteken en te tonen hoe snel automobilisten soms rijden.”