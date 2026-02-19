Fusie in IT-sector op komst: Dynamate uit Passendale gaat samen met Kempense sectorgenoot
Het West-Vlaamse IT-bedrijf Dynamate uit Passendale heeft fusieplannen met het Kempense VanRoey. Samen zouden ze uitgroeien tot een IT-speler met meer dan 450 medewerkers en een omzet van ruim 140 miljoen euro. De mededingingsautoriteiten moeten de operatie wel nog goedkeuren.
Voor Dynamate, met hoofdzetel in Passendale en bijkomende vestigingen in onder meer Roeselare, Brugge en Kortrijk, betekent de fusie een forse schaalvergroting. Het bedrijf is in handen van de familie Christiaens, met investeringsfonds Sofindev als aandeelhouder.
De beoogde partner is het Kempense VanRoey, opgericht door Pat Van Roey en gesteund door Fortino Capital.
Dynamate behoudt naam
Het nieuwe bedrijf zou verdergaan onder de naam Dynamate en meer dan 3.500 klanten bedienen in heel België. Volgens beide bedrijven vullen ze elkaar geografisch en inhoudelijk aan, en moet de fusie hun positie op de Belgische IT-markt versterken.