Bij de fruithub in Vleteren was het dan ook aanschuiven met kratten vol appels en peren. Iedereen bracht tussen de 20 en 100 kilo mee, goed voor een indrukwekkende berg fruit.

Marleen Rommens uit de buurt legt uit waarom ze deelnam: “Ik heb een grote appelboom die om de twee jaar volhangt. Het zou zonde zijn om die appels te laten rotten. Nu kan ik er fruitsap van uitdelen aan de buren. Soms krijg ik ook fruit van hen, dus dit is een mooi wederdienst.”

