In Vleteren zijn vandaag honderden kilo’s appels en peren ingezameld om er vers appelsap van te maken. Heel wat inwoners kampen dit jaar met een overvloed aan fruit en vinden het zonde om hun overschotten verloren te laten gaan.
Bij de fruithub in Vleteren was het dan ook aanschuiven met kratten vol appels en peren. Iedereen bracht tussen de 20 en 100 kilo mee, goed voor een indrukwekkende berg fruit.
Marleen Rommens uit de buurt legt uit waarom ze deelnam: “Ik heb een grote appelboom die om de twee jaar volhangt. Het zou zonde zijn om die appels te laten rotten. Nu kan ik er fruitsap van uitdelen aan de buren. Soms krijg ik ook fruit van hen, dus dit is een mooi wederdienst.”
Oplossing voor overtollig fruit
Ook Leen Soenen wilde haar appels niet verloren laten gaan: “We vonden het nuttiger om er appelsap van te laten maken. Zo kunnen we er het hele jaar door van genieten."
Volgens Jurgen Vanlerberghe, voorzitter van Regionaal Landschap Westhoek vzw, is de belangstelling een positief signaal: “Het toont dat mensen echt op zoek zijn naar een bestemming voor hun overtollig fruit,."
Volgende week krijgen ook Ieperlingen de kans om hun overschotten om te zetten in appelsap. Dan wordt er een nieuwe fruithub georganiseerd op de parking in de Citadelstraat.