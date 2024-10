Helena Vande Gaer, commandant Fregat Louise-Marie: “Wat we gaan doen is deel uitmaken van de standaard Navo-vloot. Dat is een vloot die altijd beschikbaar is en die als het ware klaar staat om in te grijpen als het nodig is. We nemen deel aan twee oefeningen. Strike Warrior in het Verenigd Koninkrijk en dan een tweede oefening in de Baltische Zee. Die heet Freezing Wind.”

En die naam is niet toevallig. Het schip kwam eind juni terug van een missie in de Rode Zee. In oktober en november zal het in de Schotse en Baltische wateren in elk geval een stuk kouder zijn. Ook omspringen met storm en hevige weersomstandigheden in het Noorden van Europa hoort daarbij.