Het fregat was op 10 maart in Zeebrugge vertrokken met zowat 170 mensen aan boord. Het schip vertrok eerst voor enkele weken training op de Middellandse Zee, maar de doortocht door het Suezkanaal die initieel gepland was voor 12 april, werd uitgesteld. De boordcommandant (kapitein Helena Vande Gaer) en de generale staf hadden beslist de trainingsperiode van het fregat te verlengen als gevolg van eerdere trainingen en technische testen die voorlopig niet het volledig beoogde resultaat halen.

Maar nu is het schip geschikt verklaard voor de Europese missies. Volgende week zal de Louise-Marie nog een haven aan de Middellandse Zee aandoen voor bevoorrading, om nadien via het Suezkanaal naar de Rode Zee te varen, aldus een woordvoerder.

Het fregat neemt dan deel aan de Europese operatie Aspides, een operatie van defensieve aard om de veiligheid van koopvaardijschepen te garanderen. De operatie werd opgezet in het licht van de aanvallen van Jemenitische Houthi-rebellen op schepen in de Rode Zee. De Houthi's voeren er sinds november aanvallen uit op commerciële schepen, naar eigen zeggen als steun voor de Palestijnen in het conflict met Israël.