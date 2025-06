Het ongeval gebeurde rond 7.30 uur. De wagen kwam op zijn zijkant terecht, mogelijk nadat de man in slaap was gevallen na een nachtshift. De brandweer moest hem bevrijden uit het wrak. Volgens de politiezone Arro Ieper was het slachtoffer aanspreekbaar bij aankomst van de hulpdiensten.

Door de ligging in de grensstreek werden twee MUG-teams opgeroepen, maar uiteindelijk bleek slechts één slachtoffer betrokken. De Seulestraat was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De wagen werd nadien getakeld.