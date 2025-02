De auto met Franse toeristen reed zich zaterdagmiddag vast op het strand. De bestuurder gebruikte de straat naast de Charlierhelling, waardoor hij op het strand terechtkwam. Op het zand probeerde de chauffeur nog door te rijden. Zonder enig succes.

Omdat het al donker was, kon er geen takelwagen opgetrommeld worden. Zondagmorgen bevrijdde een bulldozer de auto uit het zand. Dat gebeurde ook via de voetgangerstunnel.

Het is niet de eerste keer dat een auto zich vastrijdt op dat stuk strand. Het gebeurde al drie keer eerder dit jaar. Op het strand rijden of parkeren is verboden. Je hebt er een vergunning voor nodig.