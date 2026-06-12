Na jaren van voorbereiding zijn de werken aan het Seine-Scheldekanaal in Frankrijk officieel gestart. Het nieuwe kanaal wordt 107 kilometer lang en loopt tussen Cambrai en Compiègne. Het moet een ontbrekende schakel worden in het Europese waterwegennet.

Het project omvat onder meer nieuwe sluizen en bruggen. De sluis in Oisy-le-Verger is een van de eerste grote onderdelen. Die investering bedraagt 315 miljoen euro en moet schepen een hoogteverschil van 25 meter laten overbruggen.

Het kanaal moet schepen met ladingen tot 4.400 ton toelaten. Daarmee wil Europa meer vrachtvervoer van de weg naar het water verplaatsen.

"Dit is een ontbrekende schakel in het Seine-Scheldenetwerk die we gaan invullen. Zo verbinden we de Schelde en de Leie met de Seine en kunnen we vrachtvervoer beter via de waterweg organiseren", zegt Filip Boelaert van De Vlaamse Waterweg.