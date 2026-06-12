Frankrijk start bouw gigantisch Seine-Scheldekanaal: daarom is bij ons de Leie verbreed
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Frankrijk is gestart met de aanleg van het nieuwe Seine-Scheldekanaal. Het project moet de Leie en de Schelde verbinden met de Seine en zo grote binnenvaartschepen een rechtstreekse route naar Zuid-Europa geven. En daarom dus zijn bij ons al bijna 25 jaar grote Leiewerken met verbredingen en nieuwe bruggen.
Dit is een ontbrekende schakel in het Seine-Scheldenetwerk die we gaan invullen. Daardoor gaan we de Schelde en de Leie verbinden met het zuiden van Europa, met de Seine."
Na jaren van voorbereiding zijn de werken aan het Seine-Scheldekanaal in Frankrijk officieel gestart. Het nieuwe kanaal wordt 107 kilometer lang en loopt tussen Cambrai en Compiègne. Het moet een ontbrekende schakel worden in het Europese waterwegennet.
Het project omvat onder meer nieuwe sluizen en bruggen. De sluis in Oisy-le-Verger is een van de eerste grote onderdelen. Die investering bedraagt 315 miljoen euro en moet schepen een hoogteverschil van 25 meter laten overbruggen.
Het kanaal moet schepen met ladingen tot 4.400 ton toelaten. Daarmee wil Europa meer vrachtvervoer van de weg naar het water verplaatsen.
"Dit is een ontbrekende schakel in het Seine-Scheldenetwerk die we gaan invullen. Zo verbinden we de Schelde en de Leie met de Seine en kunnen we vrachtvervoer beter via de waterweg organiseren", zegt Filip Boelaert van De Vlaamse Waterweg.
Klaar tegen 2032
De werken moeten volgens de huidige planning klaar zijn tegen 2032. Het project kende de voorbije jaren wel vertragingen en kritiek. Onder meer milieuorganisaties trokken naar de rechtbank en ook de stijgende kostprijs zorgt voor discussie.
Ook in Vlaanderen lopen de Leiewerken nog verder. De afgelopen jaren werden onder meer bruggen vernieuwd en waterwegen aangepast om grotere schepen mogelijk te maken. De bedoeling is om een belangrijke Europese vaarroute te creëren tussen de Noordzee en het zuiden van Europa.