Met haar goud in Commercial Photography toonde Jolien Roos haar talent om producten tot leven te brengen met haar typerende creatieve en kleurrijke aanpak. Haar zilveren onderscheiding in de categorie Young Photographers benadrukt haar jonge maar rijpe talent en haar potentieel als een fotograaf die niet bang is om nieuwe wegen in te slaan.

“Deze prijzen zijn een ongelofelijke erkenning voor mijn werk en een bewijs van hoe belangrijk het is om steeds verder te blijven ontwikkelen,” aldus Jolien Roos. “Ik geloof dat fotografie een krachtig middel is om verhalen te vertellen, en dat elk beeld een unieke emotie moet oproepen, dat geldt ook voor productfotografie.