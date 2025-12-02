De feiten kwamen op 12 november 2024 aan het licht tijdens een controle in de haven van Zeebrugge. Met behulp van een scanner ontdekte de douane liefst 11,2 miljoen illegale sigaretten in de trailer van een vrachtwagen. Het ging om sigaretten van de merken Richmond en L&B.

Vervalste vrachtbrief

Naar aanleiding van de vondst werd de Roemeense chauffeur van de vrachtwagen aangehouden. Gheorghe R. verklaarde dat hij via internet was aangeworven om de bewuste trailer op te halen. De vrachtbrief bleek duidelijk vervalst te zijn, want officieel was de beklaagde met een lading karton op pad. Ook het betrokken Roemeense transportbedrijf en zaakvoerder Florin C. moesten zich daarom voor de Brugse strafrechter verantwoorden.

Tabaksgeur

De raadsman van de douane benadrukte dat de chauffeur de inhoud van zijn trailer had moeten kennen. "Een professionele chauffeur had op basis van het gewicht en de tabaksgeur al moeten opmerken dat er iets niet klopte", aldus meester Peter Naert. Voor R. en C. werd dan ook vier maanden tot vijf jaar gevangenisstraf gevorderd. De beklaagden hing ook 21 tot 42 miljoen euro boete boven het hoofd. Het transportbedrijf riskeerde zelfs tot 84 miljoen euro boete. De douane vorderde daarnaast ook de betaling van 4,2 miljoen euro ontdoken accijnzen.

Verzegeld

De verdediging vroeg met succes de vrijspraak voor Gheorghe R., die als enige geen verstek liet gaan. Meester Julien Wydoodt merkte op dat de lading van zijn cliënt verzegeld was. "De vrachtbrief leek authentiek, dus had hij geen objectieve reden om te vermoeden dat het tabak was", klonk het.

De rechter veroordeelde Florin C. bij verstek wel tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel en tot een boete van 21.214.816 euro, waarvan 20 miljoen euro met uitstel. Het transportbedrijf kreeg dezelfde boete opgelegd.