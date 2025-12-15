December is de maand waarin we terugblikken op het voorbije jaar. Dat doen we bij Focus WTV dit jaar ook met een podcast. 12 dagen lang – van 20 tot 31 december – ontdek je elke dag een nieuwe aflevering.

Iedere aflevering bundelt het nieuws uit een bepaalde maand. Dat zijn de grote nieuwsfeiten, zoals stakingen, branden of moorden. Maar ook kleine, misschien al vergeten nieuwsfeiten. Denk maar aan kreeft Mignolet of de 25e verjaardag van Plopsaland De Panne.

De podcast kan je beluisteren op onze website, via Spotify en Apple Podcasts.