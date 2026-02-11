Het flexvervoer is in het nieuwe vervoersplan van De Lijn, de vorm van vraagafhankelijk openbaar vervoer zonder vaste dienstregeling of routes. Het vervoer, vaak busjes met plaats voor tot acht personen, kunnen door de reizigers geboekt worden via de mobiliteitscentrale. Er is al langer kritiek op het feit dat de flexbussen zo vaak leeg rond rijden. Cijfers die Vlaams Parlementslid An Christiaens heeft opgevraagd, bevestigen dat ook.

Iets meer dan de helft van de gereden kilometers werd zonder reizigers afgelegd. Er zijn wel regionale verschillen. Zo worden in Kempen en de regio Gent tot ongeveer twee derde van alle flexkilometers leeg afgelegd. In de Westhoek ligt dat aandeel lager, met ongeveer 43 procent lege kilometers. De gemiddelde bezettingsgraad van een flexbus bedraagt in Vlaanderen 1,58 reizigers per rit, al zijn ook daar de verschillen groot: van 1,95 in Brugge tot 1,38 à 1,39 in Antwerpen en de Denderregio.

Systeem bijsturen

Maar ondanks de 'lege' kilometers en de lage bezettingsgraad kampt het flexvervoer met capaciteitstekorten. In verschillende vervoerregio's worden flexaanvragen geweigerd omdat er geen voertuigen of chauffeurs beschikbaar zijn. Volgens CD&V moet het systeem bijgestuurd worden. "Flexvervoer is duur, slaagt er niet in om alle vervoersvragen efficiënt te beantwoorden en wordt ingezet voor een rol waarvoor het niet ontworpen is", klinkt het. Volgens Christiaens is flexvervoer "een oplossing voor de laatste kilometers, geen structurele vervanging van degelijk openbaar vervoer".

"Voor veel mensen gaat dit over hun dagelijks leven: op tijd bij de dokter geraken, gaan werken, hun kinderen naar school brengen of gewoon nog eens onder de mensen komen. Dat mag nooit afhangen van geluk of beschikbaarheid op het moment zelf. Ook in landelijke gebieden hebben mensen recht op goed werkend openbaar vervoer."