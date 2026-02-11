Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Flex­bus­sen van De Lijn rij­den vaker leeg dan met rei­zi­gers, maar er zijn regi­o­na­le verschillen

De lijn

De flexbussen van De Lijn hebben vorig jaar samen bijna 18 miljoen kilometer afgelegd. Maar meer dan de helft van die kilometers werden afgelegd zonder reizigers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) heeft opgevraagd. Zij dringt aan op een koerswijziging van het flexvervoer. "Het is een oplossing voor de laatste kilometers, geen structurele vervanging van degelijk openbaar vervoer." Er zijn regionale verschillen merkbaar in de cijfers. 

Het flexvervoer is in het nieuwe vervoersplan van De Lijn, de vorm van vraagafhankelijk openbaar vervoer zonder vaste dienstregeling of routes. Het vervoer, vaak busjes met plaats voor tot acht personen, kunnen door de reizigers geboekt worden via de mobiliteitscentrale. Er is al langer kritiek op het feit dat de flexbussen zo vaak leeg rond rijden. Cijfers die Vlaams Parlementslid An Christiaens heeft opgevraagd, bevestigen dat ook. 

Iets meer dan de helft van de gereden kilometers werd zonder reizigers afgelegd. Er zijn wel regionale verschillen. Zo worden in Kempen en de regio Gent tot ongeveer twee derde van alle flexkilometers leeg afgelegd. In de Westhoek ligt dat aandeel lager, met ongeveer 43 procent lege kilometers. De gemiddelde bezettingsgraad van een flexbus bedraagt in Vlaanderen 1,58 reizigers per rit, al zijn ook daar de verschillen groot: van 1,95 in Brugge tot 1,38 à 1,39 in Antwerpen en de Denderregio. 

Systeem bijsturen

Maar ondanks de 'lege' kilometers en de lage bezettingsgraad kampt het flexvervoer met capaciteitstekorten. In verschillende vervoerregio's worden flexaanvragen geweigerd omdat er geen voertuigen of chauffeurs beschikbaar zijn.  Volgens CD&V moet het systeem bijgestuurd worden. "Flexvervoer is duur, slaagt er niet in om alle vervoersvragen efficiënt te beantwoorden en wordt ingezet voor een rol waarvoor het niet ontworpen is", klinkt het. Volgens Christiaens is flexvervoer "een oplossing voor de laatste kilometers, geen structurele vervanging van degelijk openbaar vervoer".

"Voor veel mensen gaat dit over hun dagelijks leven: op tijd bij de dokter geraken, gaan werken, hun kinderen naar school brengen of gewoon nog eens onder de mensen komen. Dat mag nooit afhangen van geluk of beschikbaarheid op het moment zelf. Ook in landelijke gebieden hebben mensen recht op goed werkend openbaar vervoer."

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
De Lijn

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Trein wevelgem warning box

Aantal ongevallen aan overwegen daalt, "maar we blijven ons non-stop inzetten"
Bussen1

TreinTramBus vreest voor gevolgen nieuwe besparingsronde De Lijn
Ongeval geluveld 15feb
Update

31-jarige bestuurder onder invloed lichtgewond bij crash in Geluveld
2026-02-14 - auto ongeval Ieper 14feb 2.mp4 - zbVlwvZJx_0.jpg

Auto belandt in gracht in Ieper
Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de roeselaarsestraat en de krekelmotestraat in izegem

Bromfietser (42) zwaargewond na botsing met auto in Izegem
Snelheidscontroles RIHO

Gehate snelheidscamera uit de Rollegemsestraat in Bellegem verhuist naar deelgemeente Rollegem
Aanmelden