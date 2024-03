In West-Vlaanderen reden die busjes 180.000 lege kilometers, tegenover 130.000 mét reizigers. Concreet betekent dat dat 6 op de 10 rondrijdende busjes lucht vervoeren. De gemiddelde bezetting van de Flexbusjes is 1,2 reizigers per rit, volgens De Lijn is dat cijfer te vergelijken met de Belbussen. De Flexbus kreeg in januari meer dan 15.000 reservaties, de ritten gebeuren door privébusbedrijven.