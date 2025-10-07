De inwoners van de Baron de Pelichystraat werden rond iets voor 20.00 uur zaterdagavond opgeschrikt door een luide knal. "Een hybride wagen die aan het opladen was in een garage, is om nog onduidelijke reden ontploft", zegt schepen Bruno Lambert.

De straat is afgezet en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot. Door de knal raakte een deel van de achtergevel van het appartement vernield, waardoor het gebouw niet langer veilig is.

