In Izegem heeft zaterdagavond een zware explosie plaatsgevonden. Een hybride wagen die aan het opladen was in een garage, is om onduidelijke reden ontploft. Enkele appartementen zijn onbewoonbaar.
De inwoners van de Baron de Pelichystraat werden rond iets voor 20.00 uur zaterdagavond opgeschrikt door een luide knal. "Een hybride wagen die aan het opladen was in een garage, is om nog onduidelijke reden ontploft", zegt schepen Bruno Lambert.
De straat is afgezet en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot. Door de knal raakte een deel van de achtergevel van het appartement vernield, waardoor het gebouw niet langer veilig is.
Elders overnacht
"Vier van de zeven appartementen zijn bewoond", zegt Lambert. "We hebben die mensen onderdak aangeboden in een hotel in de buurt." Er is een expert ter plaatse die de oorzaak van de explosie verder zal onderzoeken.