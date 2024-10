In de afgelopen jaren wist Werner Rotsaert een pak unieke beelden van zijn geboortestad op de kop te tikken. Genoeg materiaal voor een tweede film met een twintigtal nieuwe onderwerpen. “De brand in het Witte Paard in 1975, die bij elke Oostendenaar nog vers in het geheugen ligt. Ook in 1932 had je in Oostende de verkiezing van Miss Universe wat toch een wereldgebeuren is. Maar voor mij is en blijft het mooiste item het verblijf van Marvin Gaye. Die hier door toen van concertmanager Freddy Cousaert is beland en hier ook zijn wereldhit Sexual Healing heeft gemaakt.”



De eerste film lokte 2.200 bezoekers naar Kinepolis Oostende. Een ongelooflijk succes.