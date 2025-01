Filip Deleye uit Wingene begon zijn collectie Kuifjes zo'n 40 jaar geleden, nadat hij er eentje cadeau kreeg voor zijn verjaardag. "Ik ben beginnen verzamelen als een soort investering, omdat de banken toch bijna niets opbrachten. Een soort van pensioensparen, zeg maar."

De verzameling breidde in de loop der jaren uit met koekjesdozen, mokken, posters, strips en vele unieke beeldjes. "De mensen die interesse tonen in de spullen, zijn geen stripliefhebbers. Het zijn eerder beeld- of autofanaten."