Op de E17 gebeurde maandag rond 7.30 uur een ongeval ter hoogte van het parkeerterrein van Kruisem in de richting van Gent. De linkerrijstrook was een tijdje versperd. Daardoor was het zo'n 20 minuten langer aanschuiven tussen Deerlijk en het parkeerterrein van Kruisem. Maar ondertussen is de weg weer vrijgemaakt.

Nu is er op de E403 ter hoogte van Lichtervelde in de richting van Wevelgem iets na 8 uur een ongeval gebeurd. Daar moet je momenteel zo'n 30 minuten langer aanschuiven tussen Torhout en Lichtervelde.