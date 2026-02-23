Ongeval op E403 zorgt voor filevorming: E17 weer vrijgemaakt
Op de E17 en E403 zijn maandagochtend twee ongevallen gebeurd. Momenteel is er filevorming op de E403, maar de E17 is weer vrijgemaakt.
Op de E17 gebeurde maandag rond 7.30 uur een ongeval ter hoogte van het parkeerterrein van Kruisem in de richting van Gent. De linkerrijstrook was een tijdje versperd. Daardoor was het zo'n 20 minuten langer aanschuiven tussen Deerlijk en het parkeerterrein van Kruisem. Maar ondertussen is de weg weer vrijgemaakt.
Nu is er op de E403 ter hoogte van Lichtervelde in de richting van Wevelgem iets na 8 uur een ongeval gebeurd. Daar moet je momenteel zo'n 30 minuten langer aanschuiven tussen Torhout en Lichtervelde.
Leonie Delodder