Izegem

Fiets­ster (71) zwaar­ge­wond na onge­val met auto in Izegem

Ongeval Fiesster Izegem

In Izegem is een vrouw van 71 op haar fiets zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een auto reed haar aan op het kruispunt van de Meensesteenweg met de Oude Ieperseweg. Ze moest in levensgevaar naar het ziekenhuis maar is intussen stabiel.

Het ongeval gebeurde rond half twee. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Door het incident bleef de Meensesteenweg enkele uren afgesloten tussen de kruispunten met de Oude Ieperseweg en de Geitestraat.

De redactie
Ongeval

