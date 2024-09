Rik Vernack behaalde vorige week nog een derde plaats op het Brits kampioenschap en organiseert dit weekend het Belgisch Kampioenschap. Het BK Hoge Bi gaat al jaren door in Oudenburg, maar die stopten ermee. Het is dankzij Vernack dat het kampioenschap nog plaatsvindt. ‘Deze zomer was er sprake dat er geen BK ging zijn, toen dacht ik dat kan niet, ik zal kijken of ik niet eentje kan organiseren en het is me uiteindelijk gelukt, vertelt Rik.