In het Fietskot is er permanente camerabewaking, er zijn lockers om spullen in op te bergen en om je batterij op te laden. Je kan je fiets ook herstellen, en in een automaat kan je reserve-onderdelen kopen. In het Fietskot is er plaats voor een 100-tal fietsen. "We hebben een gedeelte dat gratis is en toegankelijk voor iedereen van 6u ’s morgens tot 2u ’s nachts. Maar we hebben ook een gedeelte dat specifiek voorzien is voor abonnees. Dat zijn mensen die zeker willen zijn van hun plekje, en die ook nog eens achter een gesloten deur die toegankelijk is met een persoonlijke badge hun fiets kunnen stallen. Dat is heel goedkoop ook. 60 euro voor een volledig jaar. En er is alleszins interesse want we hebben al 15 abonnees die hebben ingetekend op die dienstverlening."