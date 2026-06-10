Fietser (36) sterft bij ongeval in Nieuwpoort
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In Nieuwpoort is vanmorgen een fietser om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 36 jaar uit Pervijze.
Het ongeval gebeurde rond 8u20 op de Dienstweg Havengeul. Volgens de eerste vaststellingen zou de fietser zijn uitgeweken voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen, waarna het tot een aanrijding kwam met een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.
Na de aanrijding kwam de personenwagen tegen de aanhangwagen terecht. De bestuurster, een 77-jarige vrouw uit Nieuwpoort, kreeg ter plaatse de nodige zorgen toegediend en moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht.
Het parket West-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.
Dit is de plaats waar het ongeval gebeurde © Google Maps