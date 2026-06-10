23°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Nieuwpoort

Fiet­ser (36) sterft bij onge­val in Nieuwpoort

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Nieuwpoort is vanmorgen een fietser om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 36 jaar uit Pervijze. 

Het ongeval gebeurde rond 8u20 op de Dienstweg Havengeul. Volgens de eerste vaststellingen zou de fietser zijn uitgeweken voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen, waarna het tot een aanrijding kwam met een personenwagen die uit de andere richting kwam.  De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Na de aanrijding kwam de personenwagen tegen de aanhangwagen terecht. De bestuurster, een 77-jarige vrouw uit Nieuwpoort, kreeg ter plaatse de nodige zorgen toegediend en moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Het parket West-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Ongeval nieuwpoort

Dit is de plaats waar het ongeval gebeurde © Google Maps

Redactie
Ongeval

Meest gelezen

Ronde van Brugge Wouter Mouton
Nieuws

Klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt bij huiszoekingen rond Code Rood
File
Nieuws

Twee rijstroken versperd op E403 ter hoogte van Wevelgem richting Doornik
Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden
Nieuws
Update

Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ongeval lendelede 1

Ravage na ongeval in Lendelede, bestuurder verliest rijbewijs
Bestuurder rijdt tegen gasleiding in Ledegem: twee personen naar ziekenhuis overgebracht

Autobestuurder rijdt tegen gasleiding in Ledegem: twee inzittenden naar ziekenhuis
Hulpdiensten ambulance 112

Fietser (77) gewond na aanrijding in Blankenberge
Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden
Update

Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden
DSC 2651

Drie gewonden bij ongeval in Ingelmunster, bestuurder verliest rijbewijs
Ongeval Ieper

Ongeval op druk kruispunt zorgt voor zware avondspits in Ieper
Aanmelden