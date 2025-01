Volgens de brandweer gaat het om een man van 71 jaar uit Koksijde. Door de mist heeft hij wellicht het water niet gezien, klinkt het. "Dit is een van de populairste fietspaden in de streek. Normaal hebben we weinig accidenten zoals dit", zegt burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey.

De fiets van de man is voorlopig nog niet gevonden. De scheepvaartpolitie onderzoekt de precieze omstandigheden.