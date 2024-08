Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Wingene Steenweg en de Hubert d'Ydewallestraat. De 66-jarige bestuurder van de auto wilde links afslaan en de Hubert d'Ydewallestraat inrijden. De fietser kwam uit tegenovergestelde richting en werd aangereden op het kruispunt.

De man kwam zwaar ten val en liep een ernstige kwetsuur op aan zijn hoofd. Hij werd met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis in Brugge gebracht en is in levensgevaar.