De man fietste in de richting van Sint-Henricus en wilde vermoedelijk de drukke gewestweg oversteken toen hij werd aangereden door een bus van De Lijn die in dezelfde richting reed. Twee voorbijgangers dienden de eerste zorgen toe tot het mug-team arriveerde. Het slachtoffer werd daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed de man aan zijn verwondingen.

De Kortemarkstraat bleef na het ongeval een tijdlang afgesloten voor verkeer. Een verkeersdeskundige onderzoekt in opdracht van het parket van West-Vlaanderen de precieze omstandigheden van het ongeval.