De fietser, een 74-jarige man uit Ichtegem, reed iets voor 16.00 uur met z’n koersfiets op het fietspad langs de Zedelgemsesteenweg, richting de N33. Ter hoogte van het kruispunt met de Biezestraat stak de man de rijweg over, maar werd daarbij aangereden door een bestelwagen. De bestuurder van die wagen, een 39-jarige man uit Aartrijke, probeerde de fietser nog te ontwijken, maar raakte hem met de spiegel van z’n bestelwagen. De 74-jarige fietser kwam zo ten val en werd met levensbedreigende verwondingen naar het AZ Delta in Rumbeke overgebracht. Een verkeersdeskundige moet de omstandigheden van het ongeval nu in kaart brengen.